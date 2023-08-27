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27.08.2023  15:33   Рита Парфенова

Загинула жінка внаслідок ворожого обстрілу села на Харківщині

Внаслідок ударів з РСЗВ по селу Одноробівка Золочівської громади загинула 39-річна жінка.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, близько першої години дня 27 серпня окупанти завдали ударів по селу Одноробівка Золочівській громаді. Обстріл вівся за попередніми даними із РСЗВ.  

Внасідок ворожого обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.

Також виникла пожежа кіоску.

До місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 серпня 2023 року.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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