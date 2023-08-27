Як виглядає Одноробівка на Харківщині після обстрілу: фото

Про пошкодження у селі Одноробівка після ворожого олстрілу 27 серпня розповів очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на телеграм-канал Золовчина.
За словами Віктора Коваленко, пошкоджені п‘ять будинків, кіоск. Відсутнє енергопостачання та газопостачання.
Ранше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ударів з РСЗВ по селу Одноробівка Золочівської громади загинула 39-річна жінка.
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