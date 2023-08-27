Боксер з Харкова здобув перемогу в андеркарді

Боксер Ярослав Харциз переміг в одному з боїв андеркарду вечора боксу, який відбувся 26 серпня в польському Вроцлаві.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, у чотирьохраундовому поєдинку в легкій вазі Ярослав переміг одноголосим рішенням суддів поляка Конрада Чайковські.
Для спортсмена це був третій бій на професійному ринзі та третя перемога.
Окрім того, в андеркарді свої бої провели ще декілька українських боксерів. Перемоги здобули Даніель Лапін, Василь Чеботар, Олександр Соломенніков та Денис Берінчик.
Раныше РЕДПОСТ писав, що український чемпіон Олександр Усик нокаутом у дев’ятому раунді здолав британця Даніеля Дюбуа та захистив свої пояси WBO, WBA, IBF та IBO.
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