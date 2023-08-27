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27.08.2023  14:20   Рита Парфенова

ДТП у Старому Салтові: водійку затримали

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з кількома постраждалими в Чугуївському районі Харківщини.

дтп у старому салтові

У пресслужбі Поліції Харківської області розповіли про ход справи щодо дорожньо-транспортнохї пригоди, яка трапилася вранці 27 серпня у смт Старий Салтів.

Як повідомляв РЕДПОСТ, внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу - 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.

Попередньо слідство встановило, що 19-річна харків'янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero.

Відкрито кримінальне провадження.

19-річну дівчину затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні затримали ймовірного наркозбувача.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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