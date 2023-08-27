ДТП у Старому Салтові: водійку затримали

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з кількома постраждалими в Чугуївському районі Харківщини.
У пресслужбі Поліції Харківської області розповіли про ход справи щодо дорожньо-транспортнохї пригоди, яка трапилася вранці 27 серпня у смт Старий Салтів.
Як повідомляв РЕДПОСТ, внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу - 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.
Попередньо слідство встановило, що 19-річна харків'янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero.
Відкрито кримінальне провадження.
19-річну дівчину затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні затримали ймовірного наркозбувача.
Комментариев: 0
«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: