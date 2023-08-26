Харківські комунальники перевірили санітарний стан районів міста

Огляд провели представники харківського Департаменту житлово-комунального господарства, КП «Харківблагоустрій» та КП «Жилкомсервіс».
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Тенденція сьогоднішнього дня – пунктуальність та ґрунтовність. Проведіть максимум часу з тим, хто вам дорогий.
Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Щорічно в останню суботу серпня відзначають День авіації України.
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