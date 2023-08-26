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26.08.2023  11:57   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники перевірили санітарний стан районів міста

Огляд провели представники харківського Департаменту житлово-комунального господарства, КП «Харківблагоустрій» та КП «Жилкомсервіс».

Перевірили санітарний стан районів міста комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, представники Департаменту житлово-комунального господарства, КП «Харківблагоустрій» та КП «Жилкомсервіс» перевірили санітарний стан прибудинкових територій у Слобідському та Холодногірському районах.
 
 

Маршрут складався з таких вулиць:

  • проїзд Садовий,
  • пров. Чередниченківський,
  • проспекти Льва Ландау та Петра Григоренка,
  • вулиці Холодногірська, Полтавський Шлях, Іллінська, Волонтерська, Беркоса та Залізнична.
Перевірили санітарний стан районів міста комунальники Харкова
 
Робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями вже прибирають опале листя, продовжують косити траву та слідкувати за чистотою дворів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова перекладають вводи до районних теплових пунктів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, благоустрій, харків
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