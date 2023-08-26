    
Главная Новини Харкова Армія У РФ мобілізують ще 450 тисяч призовників у окупаційну армію - Кирило Буданов
26.08.2023  11:12   Дмитро Колонєй

У РФ мобілізують ще 450 тисяч призовників у окупаційну армію - Кирило Буданов

Очільник воєнної розвідки України охарактеризував хід мобілізації у країні-агресорці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами очільника воєнної розвідки України Кирило Буданова, держава-агресор розглядає варіант додатково призвати до окупаційної армії 450 000 осіб, а процес мобілізації всередині РФ не припинявся.
 
Восени 2022 року кремлівський режим зміг мобілізувати близько 350 тисяч осіб.
 
Керівник ГУР наголосив, що у РФ постіно йде «прихована мобілізація». Щомісяці призивається від 20-ти до 22-ох тисяч.
 
Намірпризвати ще майзе півмільйона свідчить про реальний масштаб втрат серед особового складу на війні проти України, який держава-агресор намагається приховати.
 
Це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? - заначає Кирило Буданов.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, буданов, мобілізація, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 Економіка та промисловість В Україні стрімко дорожчає хліб 19.08 Економіка та промисловість Ціни на овоч різко зросли: дізнайтеся на який саме 12.08 Економіка та промисловість В Україні падають ціни на помідори
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 