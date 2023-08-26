26.08.2023 11:12 Дмитро Колонєй

У РФ мобілізують ще 450 тисяч призовників у окупаційну армію - Кирило Буданов

Очільник воєнної розвідки України охарактеризував хід мобілізації у країні-агресорці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами очільника воєнної розвідки України Кирило Буданова, держава-агресор розглядає варіант додатково призвати до окупаційної армії 450 000 осіб, а процес мобілізації всередині РФ не припинявся.

Восени 2022 року кремлівський режим зміг мобілізувати близько 350 тисяч осіб.

Керівник ГУР наголосив, що у РФ постіно йде «прихована мобілізація». Щомісяці призивається від 20-ти до 22-ох тисяч.

Намірпризвати ще майзе півмільйона свідчить про реальний масштаб втрат серед особового складу на війні проти України, який держава-агресор намагається приховати.

Це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? - заначає Кирило Буданов.