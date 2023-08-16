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16.08.2023  16:18   Дмитро Колонєй

Росіяни намагаються досягти успіху на Харківщині

Ситуацію навколо атак окупантів на Харківщині прокоментував представник ГУР.


Росіяни намагаються досягти успіху на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький охаракеризував ситуацію на фронтах:
 
  • Дії ворога не мають стратегічного військового характеру.
  • Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати.
  • Успіху окупанти не мають, але не полишають спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої війни.
  • Сили безпеки й оборони України продовжують наступ на декількох ділянках фронту.
  • Після півторарічної широкомасштабної  агресії москва усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойвих дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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