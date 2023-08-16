16.08.2023 16:18 Дмитро Колонєй
Росіяни намагаються досягти успіху на Харківщині
Ситуацію навколо атак окупантів на Харківщині прокоментував представник ГУР.
Росіяни намагаються досягти успіху на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький охаракеризував ситуацію на фронтах:
-
Дії ворога не мають стратегічного військового характеру.
-
Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати.
-
Успіху окупанти не мають, але не полишають спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої війни.
-
Сили безпеки й оборони України продовжують наступ на декількох ділянках фронту.
-
Після півторарічної широкомасштабної агресії москва усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0