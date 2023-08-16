16.08.2023 15:53 Дмитро Колонєй

У Харкові окреслити напрямки для майбутньої співпраці із німцями

Мер Харкова Ігор Терехов обговорив онлайн низку питань з представниками державної адміністрації Баварії та міста-побратима Нюрнберга.



У Харкові окреслити напрямки для майбутньої співпраці із німцями



Як повдомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов обговорив онлайн питання відбудови Харкова з представниками державної адміністрації Баварії та міста-побратима Нюрнберга.

Мер подякував Німеччині за потужну підтримку харківʼян протягом останніх півтора року та запросив окреслити напрямки для майбутньої співпраці.

«Ви дійсно вже дуже багато зробили. Дякую за кошти на реконструкцію нашої котельні, що була пошкоджена обстрілами, за дизель-генератори, які рятували людей в блекаути, за пункти незламності. Але зараз ми стикаємося вже з новими викликами. І для їх подолання теж потребуємо вашої підтримки. Це стосується ремонту соціальної інфраструктури, відновлення пошкоджених шкіл та дитсадків», - зазначив Ігор Терехов.

Захід відбувся у форматі відеоконференції. З боку Німеччини участь у ньому взяли Державний міністр Баварії з європейських і міжнародних справ Мелані Хумль, міський голова Нюрнберга Маркус Кьоніг, президент Асоціації побратимства «Харків-Нюрнберг» Антьє Ремпе та інші.