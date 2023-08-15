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15.08.2023  14:43   Рита Парфенова

Філію дитячої поліклініки готують до відкриття у зруйнованому ворожими обстрілами районі Харкова

Незабаром на Північній Салтівці філію поліклініки №23 прийматиме як дітей, так и дорослих.

Міської дитячої поліклініки №23

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням міськраду, у філії Міської дитячої поліклініки №23 на вул. Метробудівників, 24, будівля якої зазнала значних пошкоджень внаслідок обстрілів, тривають відновлювальні роботи.

За дорученням міського голови Ігоря Терехова у медзакладі вже замінили пошкоджені вікна, відремонтували інженерні мережі тепло- та водопостачання, а також водовідведення, зазначили у в Департаменті охорони здоров’я. Зараз фахівці займаються відновленням покрівлі.

У департаменті зауважили, що філія поліклініки почне роботу найближчим часом. Також для надання медичної допомоги населенню Північної Салтівки буде здійснюватися прийом лікарями первинної та вторинної допомоги Міської поліклініки №10.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про плани поновлення роботи поліклініки на Північній Салтівці.

Источник:   ХМР
 Тэги:  поліклініка, хареів
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