Філію дитячої поліклініки готують до відкриття у зруйнованому ворожими обстрілами районі Харкова

Незабаром на Північній Салтівці філію поліклініки №23 прийматиме як дітей, так и дорослих.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням міськраду, у філії Міської дитячої поліклініки №23 на вул. Метробудівників, 24, будівля якої зазнала значних пошкоджень внаслідок обстрілів, тривають відновлювальні роботи.
За дорученням міського голови Ігоря Терехова у медзакладі вже замінили пошкоджені вікна, відремонтували інженерні мережі тепло- та водопостачання, а також водовідведення, зазначили у в Департаменті охорони здоров’я. Зараз фахівці займаються відновленням покрівлі.
У департаменті зауважили, що філія поліклініки почне роботу найближчим часом. Також для надання медичної допомоги населенню Північної Салтівки буде здійснюватися прийом лікарями первинної та вторинної допомоги Міської поліклініки №10.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про плани поновлення роботи поліклініки на Північній Салтівці.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: