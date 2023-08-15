15.08.2023 15:01 Рита Парфенова

Подробиці скасування тендеру на будівництво у Саржиному яру розкрив Ігор Терехов

Вибір локації для будівництва безпечного простору проходитиме після обговорення з громадськістю Харкова.



РЕДПОСТ

Про це в національному телемарафоні повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Мер Харкова прокоментував нещодавнє скасування тендера на проєктування та будівництво багатофункціонального центру у Саржиному яру. «Перш за все центр мав би забезпечувати безпечний простір для людей, – підкреслив Ігор Терехов. – Але ті керівники, які оголосили цей тендер, не довели свою позіцію до суспільства, не довели до мене позицію щодо технічного завдання на проектування, і тому я виришів цей тендер відмінити, і зараз наші спеціалісти працюють над тим, щоб все було чесно, відкрито, прозоро, щоб громада знала всі дії, які робить міська влада».



Мер наголосив, що на часі укриття потрібне місту, але локацію для будівництва цього сучасного укриття міська влада обере разом з громадськістю. А подальше проведення тендеру щодо розробки безпечного багатофункціонального центру буде оголошено лише після докладного аналізу технічного завдання, яке буде враховувати виклики, пов'язані з воєнним часом.



«Цей простір потрібно збудувати під землею, і ми разом з громадськістю вирішимо, на якому місці він буде побудований. Це підземне укриття дуже важливе для міста Харкова. Технічне завдання буде ретельно проаналізоване, і тільки тоді оголосимо тендер на його проєктування, а потім - будівництво», - зазначив Ігор Терехов.



Раніше РЕДПОСТ писав, що створити такий безпечний простір у Харкові міській владі доручило керівництво держави.