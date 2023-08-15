Колаборант, що допомагав рашистам з комп'ютерними системами, затриманий на Харківщині СБУ

На території Харківської області Служба безпеки України викрила ще одну особу, яка співпрацювала з окупаційною владою і керувала комп'ютерними системами на користь рашистського режиму.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники Служби безпеки виявили чергового колаборанта на території деокупованої Харківської області, який надавав підтримку російським загарбникам.
З'ясувалося, що 31-річний мешканець м. Балаклія, який до війни працював комп'ютерним спеціалістом у головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, під час окупації міста добровільно уклав трудовий договір з керівником місцевої окупаційної адміністрації держави-агресора та погодився на фейкову посаду "специалиста эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства".
З червня по вересень 2022 року зловмисник фактично виконував обов’язки системного адміністратора в окупаційній адміністрації.
У його обов'язки входило:
Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і зібрали необхідну доказову базу.
Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.
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