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15.08.2023  14:00   Рита Парфенова

Колаборант, що допомагав рашистам з комп'ютерними системами, затриманий на Харківщині СБУ

На території Харківської області Служба безпеки України викрила ще одну особу, яка співпрацювала з окупаційною владою і керувала комп'ютерними системами на користь рашистського режиму.

На Харківщині СБУ викрила чергового колаборанта, який адміністрував рашистам комп'ютерні системи

Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники Служби безпеки виявили чергового колаборанта на території деокупованої Харківської області, який надавав підтримку російським загарбникам.

З'ясувалося, що 31-річний мешканець м. Балаклія, який до війни працював комп'ютерним спеціалістом у головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, під час окупації міста добровільно уклав трудовий договір з керівником місцевої окупаційної адміністрації держави-агресора та погодився на фейкову посаду "специалиста эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства".

З червня по вересень 2022 року зловмисник фактично виконував обов’язки системного адміністратора в окупаційній адміністрації.

У його обов'язки входило:

  • підключення та обслуговування офісної техніки,
  • перевірка її технічного стану,
  • установка піратського програмного забезпечення на комп’ютери рашистів.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і зібрали необхідну доказову базу.

Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

 

Источник:   facebook/Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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