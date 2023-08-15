Комунальники відремонтували водовід у районі авторинку «Лоск»

Тисячі харків'ян не відчули на собі заміну труб холодного водопостачання у місті.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», у понеділок, 14 серпня, ремонтні бригади ліквідували 10 аварійних ситуацій на трубопроводах та капітально відремонтували 14 оглядових колодязів.
Зокрема, складне пошкодження було усунено ремонтниками на водоводі діаметром 800 мм у районі авторинку «Лоск».
«У зв'язку з тим, що цей водовід забезпечує водопостачанням велику кількість харків'ян, вирішили працювати без відключення води. Завчасно підготували все необхідне для проведення оперативного ремонту та завдяки злагодженим діям успішно працівників впоралися із завданням. Паралельно усунули аварію на магістралі у селищі Пісочин. Після ліквідації пошкоджень території упорядкували», - повідомив начальник служби водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.
За його словами, належна робота триває і щодо підготовки об'єктів водопровідного господарства до осінньо-зимового сезону. Зокрема, завершуються підготовчі роботи до заміни технічно зношеної ділянки магістралі завдовжки 110 метрів на вулиці Золочівській. Після виконання цієї перекладки ремонтники намітили капітально відремонтувати водовід в районі Окружної дороги.
Раніше РЕДПОСТ писав, що робітники КП «Харківводоканал» ліквідують два десятки аварій щомісяця тільки у одному районі Харкова.
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