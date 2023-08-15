15.08.2023 13:16 Рита Парфенова

Опівночі ворог зруйнував снарядом будинок у Куп'янську на Харківщині

Військові рф продовжують тероризувати обстрілами населені пункти Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Прокуратуру Харківської області, 15 серпня близько 00:50 ворог вкотре обстріляв з артилерії м. Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок.



Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 серпня 2023 року.