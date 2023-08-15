Ігор Терехов розповів, на яких цвинтарях Харкова досить можуть бути міни

Фахівці ДСНС продовжують роботи з розмінування території міста Харкова.
Територія кладовища №17 у Харкові. 28 березня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків
Про це в ефірі національного телемарафону розповів Харківських міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, через імовірну наявність вибухонебезпечних предметів у Харкові закриті для відвідування три цвинтарі:
Також закритий вхід на Польський меморіал жертвам тоталітаризму.
«Вони ще не розміновані повністю, але там працюють фахівці ДСНС. Також у Харкові є лісопосадки, в яких перебувати дуже небезпечно», - зазначив Ігор Терехов.
Мер закликав харків’ян бути уважними та дотримуватися правил мінної безпеки. У випадку виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно негайно повідомити про це за тел.: 101 або 102.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові привели до ладу 3106 найпростішіх укриттів, розташованих у житлових будинках.
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