15.08.2023 12:39 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, на яких цвинтарях Харкова досить можуть бути міни

Фахівці ДСНС продовжують роботи з розмінування території міста Харкова.



Територія кладовища №17 у Харкові. 28 березня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Про це в ефірі національного телемарафону розповів Харківських міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За його словами, через імовірну наявність вибухонебезпечних предметів у Харкові закриті для відвідування три цвинтарі:

кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора, 1);

кладовище №15 (вул. Володі Дубініна);

кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).

Також закритий вхід на Польський меморіал жертвам тоталітаризму.



«Вони ще не розміновані повністю, але там працюють фахівці ДСНС. Також у Харкові є лісопосадки, в яких перебувати дуже небезпечно», - зазначив Ігор Терехов.



Мер закликав харків’ян бути уважними та дотримуватися правил мінної безпеки. У випадку виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно негайно повідомити про це за тел.: 101 або 102.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові привели до ладу 3106 найпростішіх укриттів, розташованих у житлових будинках.