15.08.2023 12:12 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 14 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 72 вибухових предмети.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 14 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5 га території, з них 0,5 га за допомогою машин механізованого розмінування, 6,7 км ліній електропередач і 10 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 72 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 152 саперів та 63 одиниць техніки.



Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3451 га території, 278 км автомобільних доріг, 2417 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 364 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, 5 з яких спричинені обстрілами ворога.