15.08.2023 11:38 Рита Парфенова

Прихільниці «руського миру» оголошено підозру

Правоохоронці викрили чергову колаборантку в місті Куп’янськ Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 69-річна мешканка міста Куп'янськ заперечувала здійснення російською федерацією збройної агресії проти України. Свої погляди вона висловлювала під час спілкування із місцевими мешканцями у публічних місцях.



Під час своїх «виступів» жінка:

проголошувала заклики «росія тут назавжди» та інші проросійські лозунги;

закликала до співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора та необхідності працевлаштуватися до окупаційних органів влади;

особисто підшукувала кандидатів та обіцяла місцевим мешканцям сприяння у працевлаштуванні.

Дізнавачі Куп’янського РВП за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.