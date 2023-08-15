Прихільниці «руського миру» оголошено підозру

Правоохоронці викрили чергову колаборантку в місті Куп’янськ Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 69-річна мешканка міста Куп'янськ заперечувала здійснення російською федерацією збройної агресії проти України. Свої погляди вона висловлювала під час спілкування із місцевими мешканцями у публічних місцях.
Під час своїх «виступів» жінка:
Дізнавачі Куп’янського РВП за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
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