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15.08.2023  11:38   Рита Парфенова

Прихільниці «руського миру» оголошено підозру

Правоохоронці викрили чергову колаборантку в місті Куп’янськ Харківської області.

Правоохоронці викрили чергову колаборантку в місті Куп’янськ Харківської області Правоохоронці викрили чергову колаборантку в місті Куп’янськ Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 69-річна мешканка міста Куп'янськ заперечувала здійснення російською федерацією збройної агресії проти України. Свої погляди вона висловлювала під час спілкування із місцевими мешканцями у публічних місцях.

Під час своїх «виступів» жінка:

  • проголошувала заклики «росія тут назавжди» та інші проросійські лозунги;
  • закликала до співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора та необхідності працевлаштуватися до окупаційних органів влади;
  • особисто підшукувала кандидатів та обіцяла місцевим мешканцям сприяння у працевлаштуванні.

Дізнавачі Куп’янського РВП за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено посіпаку окупантів.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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