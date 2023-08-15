15.08.2023 08:33 Рита Парфенова

Ворожі обстріли та пожежі на Харківщині 15 серпня. Дані від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, 5 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив три пожежі на Харківщині.

Вранці 14 серпня в селі Курилівка Куп’янського району сталася пожежа через інтенсивний обстріл з боку окупантів. Вогонь охопив господарчі споруди загальною площею 250 квадратних метрів. На щастя, немає жертв чи постраждалих внаслідок цієї події.



У селі Веселе, що входить до Липецької громади Харківського району, після обстрілу сталася пожежа, під час якої згоріла господарча споруда площею 50 квадратних метрів. Також пошкоджені будівля гаражу та приватний житловий будинок. На місце події була викликана 1 одиниця техніки та 6 рятувальників особового складу від Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Ще одна пожежа спричинена ворожими обстрілами сталася у с.Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. Горів дах господарчої споруди на площі 10 м.кв. Пошкоджено три адміністративні будівлі та два приватних будинки. Постраждали дві жінки 1948 р.н та 1961 р.н та дитина 2009 р.н. Госпіталізовані до медичного закладу м. Харкова.



Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до с. Козача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу загинув чоловік 1989 р.н. Також постраждало 3 чоловіка 1989, 1979 та 1955 р.н., та жінка 1951 р.н. З пораненнями госпіталізовані до медичних закладів.



Загалом протягом доби з 14 по 15 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – чергування;

6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 серпня 2023 року.