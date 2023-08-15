У Харкові стартувало обговорення перейменування 5 вулиць з російськими назвами

У місті Харкові розпочалося обговорення щодо можливого перейменування ряду вулиць.
Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду консультації з громадськістю щодо перейменування п'яти об’єктів топоніміки проводяться у формі електронного опитування.
Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць на честь загиблих захисників України, а саме:
Також пропонується перейменувати кілька топонімів на честь видатних українських діячів, зокрема,
Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна за посиланням.
Також подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-73-69. Термін подання пропозицій - з 14 до 17 серпня включно.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували низку вулиць та сквер. Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.
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