15.08.2023 08:45 Рита Парфенова

У Харкові стартувало обговорення перейменування 5 вулиць з російськими назвами

У місті Харкові розпочалося обговорення щодо можливого перейменування ряду вулиць.



РЕДПОСТ

Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду консультації з громадськістю щодо перейменування п'яти об’єктів топоніміки проводяться у формі електронного опитування.



Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць на честь загиблих захисників України, а саме:

вул. Оренбурзьку назвати на честь братів Гипиків (Ярослав та Богдан Гипики загинули під час оборони Маріуполя),

вул. Цілиноградську - на честь добровольця окремого батальйону «Карпатська Січ» Мирослава Мисли (загинув поблизу селища Кримське на Луганщині).

Також пропонується перейменувати кілька топонімів на честь видатних українських діячів, зокрема,

вул. Маяковського - на честь українського письменника, одного з основоположників пореволюційної української прози 1920-1930-х років Миколи Хвильового,

пров. Петрашевського назвати на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка (сина письменника Івана Франка),

пров. Халтуріна - на честь фізика-теоретика, академіка Ісака Померанчука (співпрацював з О. І. Ахієзером та Л. Д. Ландау).

Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна за посиланням.



Також подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-73-69. Термін подання пропозицій - з 14 до 17 серпня включно.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували низку вулиць та сквер. Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.