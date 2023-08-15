15.08.2023 08:12 Рита Парфенова

Більше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожим вогнем

Військові рф продовжують тероризувати обстрілами міста та села Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Плетенівка.



На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівкита Загризового. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 серпня 2023 року.