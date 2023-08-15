15.08.2023 07:30 Рита Парфенова

15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.

15 серпня професійне свято відзначають археологи — люди, які вивчають наше минуле, проводячи розкопки та знаходячи артефакти існування давніх цивілізацій.

На всьому пострадянському просторі свято отримало офіційний статус лише в Україні – у 2008 році.

За однією з версій, традиція свята походить від експедиції 40-50-х років, керованої археологом-трипіллязнавцем - Т. С. Пассек, день народження якої 15 серпня.

Прикмети дня

У народі цей день називали «Степан Сіновал», оскільки до цього часу селяни закінчували косити траву і прибирали сухе сіно в закриті сіннники, щоб вберегти від дощів.



Також цього дня було прийнято всією родиною збирати квіти та трави, з яких плели Степанів вінок. Він складався з дванадцяти трав, до складу яких входили м’ята, пижма, конюшина, полин, ромашки. Його приносили в хату і вішали у червоному кутку, вірячи, що у вінку живе цілюща сила духу полів. Коли в будинку хтось хворів, господиня відривала кілька трав і заварювала їх. Вважалося, що свої магічні властивості вінок зберігає до 10 квітня.

Що не можна робити 15 серпня

Вважається, що цього дня не можна кривдити тварин, особливо коней.

Не варто будувати далекосяжні плани.

Крім того, варто відставити всі сварки та з’ясування стосунків.

Також цього дня

У 1498 році під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив Гренаду.



1519 – на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато риби».



1534 – у Парижі іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою було засновано Товариство Ісуса, відоме згодом як чернечий Орден єзуїтів.



1659 – у Харкові відкрився перший щорічний ярмарок. Називалася вона Успенською та проходила на Миколаївській площі (нині пл. Конституції). Задовго до її відкриття всю площу забудовували тимчасовими дерев'яними лавками та балаганами. Успенський ярмарок був хіба що перевалочним пунктом, звідки сільськогосподарські продукти півдня Росії йшли у центральні промислові райони країни, а вироби центральних промислових районів і півночі – на південь. У 40-50-х роках XIX століття Успенський ярмарок став одним з найзначніших у країні.



1769 – народився Наполеон I Бонапарт, французький імператор.



1771 – народився Вальтер Скотт, шотландський письменник, автор романтичної саги про лицаря Айвенго.



1843 – У Копенгагені відкрито парк атракціонів Тіволі. Зараз парк є одним з найбільш відвідуваних у Скандинавії та третім у Європі, поступаючись паризькому Діснейленду та німецькому Європа-парку.



1848 – Уолдо Хенчетт із міста Сіракьюс (штат Нью-Йорк) запатентував найжахливішу в історії знаряддя тортур – зуболікарське крісло.



1877 - Томас Едісон написав листа президенту телеграфної компанії Піттсбурга, в якому доводив, що найкращим варіантом привітання при спілкуванні по телефону є слово "hello", яке у нас трансформувалося в "алло". Винахідник телефону Александер Белл пропонував свій варіант - слово ahoy, що використовується при зустрічі кораблів.



1892 – народився Луї де Бройль, французький фізик-теоретик, один із творців квантової механіки, Нобелівський лауреат.



1932 – під час розкопок у Ватикані було виявлено давньоримську «Тріумфальну дорогу».



1944 – народився Джанфранко Ферре, італійський модельєр.



1972 – народився Бен Еффлек, американський актор («Перл-Харбор», «Армагеддон», «Дівчина з Джерсі») та режисер («Місто злодіїв»).



1978 – народилася Лілія Подкопаєва, гордість вітчизняної гімнастики, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.



1997 – в Україні засновано орден княгині Ольги.



2012 - помер Гаррі Гаррісон, американський письменник-фантаст, творець фантастичних серій "Сталевий щур", "Світ смерті", "Едем", "Білл, герой галактики" та інших.

Іменини відзначають:

Василь, Іван, Кирило, Никодим, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.