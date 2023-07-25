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25.07.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про плани поновлення роботи поліклініки на Північній Салтівці

Найближчим часом плануємо відновити і запустити 23-дитячу поліклініку на Північній Салтівці. У ній надаватимуть медичну допомогу в тому числі і дорослим пацієнтам.

 
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Таке рішення обумовлене наступними причинами: з двох лікарень, які обслуговували населення найбільш постраждалого мікрорайону Харкова до війни, саме ця має менший ступінь пошкодження.
 
Ще одна 10-та поліклініка, яка була базовою для місцевих мешканців, зруйнована росіянами практично повністю. Її оперативне відновлення зараз малоймовірне і надзатратне у всіх сенсах цього слова. 
 
До вересня намагатимемося встигнути усе доробити. Першим відкриємо блок для дорослих, згодом — для дітей. Ремонтні роботи в обох відділеннях відбуватимуться паралельно»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в автомобілі швидкої допомоги народилася дитина.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, медицина
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