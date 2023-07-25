25.07.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про плани поновлення роботи поліклініки на Північній Салтівці

Найближчим часом плануємо відновити і запустити 23-дитячу поліклініку на Північній Салтівці. У ній надаватимуть медичну допомогу в тому числі і дорослим пацієнтам.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Таке рішення обумовлене наступними причинами: з двох лікарень, які обслуговували населення найбільш постраждалого мікрорайону Харкова до війни, саме ця має менший ступінь пошкодження.

Ще одна 10-та поліклініка, яка була базовою для місцевих мешканців, зруйнована росіянами практично повністю. Її оперативне відновлення зараз малоймовірне і надзатратне у всіх сенсах цього слова.

До вересня намагатимемося встигнути усе доробити. Першим відкриємо блок для дорослих, згодом — для дітей. Ремонтні роботи в обох відділеннях відбуватимуться паралельно»,- повідомив Ігор Терехов.