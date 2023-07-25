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25.07.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із проведенням ремонтних робіт.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв по вул.Героїв Праці, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, заборонено до 16:00 25 липня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 
№16а: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині продовжують відновлювати мости, які у зв’язку зі значним терміном експлуатації та високою інтенсивністю руху зазнали руйнувань.
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків
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