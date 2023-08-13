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13.08.2023  08:11   Рита Парфенова

Сили оборони зупинили ворога в прикордонні Харківської області

Військові рф намакалися вести наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області, але марно.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки.
 
На Куп’янському напрямку  ворог завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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