Сили оборони зупинили ворога в прикордонні Харківської області

Військові рф намакалися вести наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області, але марно.
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Зірки обіцяють море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей: прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа подарують позитивних емоцій не менше, ніж тур до якоїсь екзотичної країни!
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
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