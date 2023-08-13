Сили оборони зупинили ворога в прикордонні Харківської області

13.08.2023 08:11 Рита Парфенова

Військові рф намакалися вести наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області, але марно.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки.