Харківщина на ранок 13 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок обстрілів сталася о 06:30 у селищі Куп’янськ-Вузловий.
Снаряд влучив у приватний будинок, який зайнявся на площі 20 кв.м. До місця події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Куп’янська, котрі вже о 06:52 локалізували вогонь. Остаточно вони приборкали пожежу о 07:05. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС залучались 5 осіб особового складу та 1 автоцистерна.
Загалом протягом доби з 12 по 13 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;
1 – на чергування;
1 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.
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