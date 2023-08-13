    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 13 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
13.08.2023  08:36   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок обстрілів сталася о 06:30 у селищі Куп’янськ-Вузловий.

Снаряд влучив у приватний будинок, який зайнявся на площі 20 кв.м. До місця події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Куп’янська, котрі вже о 06:52 локалізували вогонь. Остаточно вони приборкали пожежу о 07:05. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС залучались 5 осіб особового складу та 1 автоцистерна.

Загалом протягом доби з 12 по 13 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;
1 – на чергування;
1 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.   

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.

  

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Надзвичайні події Харківщина на ранок 12 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС 11.08 Надзвичайні події Харківщина на ранок 11 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС 10.08 Надзвичайні події Рятувальники приборкали пожежу після чергового обстрілу Куп'янська
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 