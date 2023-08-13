13.08.2023 08:36 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок обстрілів сталася о 06:30 у селищі Куп’янськ-Вузловий.

Снаряд влучив у приватний будинок, який зайнявся на площі 20 кв.м. До місця події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Куп’янська, котрі вже о 06:52 локалізували вогонь. Остаточно вони приборкали пожежу о 07:05. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС залучались 5 осіб особового складу та 1 автоцистерна.



Загалом протягом доби з 12 по 13 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

1 – на чергування;

1 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.