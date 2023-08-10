Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

10.08.2023 18:19 Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці вчасно допомогли городянці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, 10 серпня 2023 року, близько 14-ї години, екіпажу патрульних стало відомо, що про жінку, яка могла будь-якої миті зірватися та впасти з четвертого поверху.

Командир взводу Сергій Скоромний із напарником Олександром Куркіним за лічені хвилини дісталися на вказану адресу. Охоронці порядку миттєво зорієнтувалися та шляхом пошкодження дверей потрапили у приміщення.

Олександр Куркін одразу забіг у кімнату та схопив громадянку за руки. На допомогу поліцейському прийшли небайдужі мешканці та усі разом затягнули жінку у приміщення. Упевнившись у її безпеці, інспектори викликали медиків та до їхнього приїзду заспокоювали громадянку.

Дякуємо колегам за швидкі та професійні дії.