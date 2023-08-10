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10.08.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

Харківські правоохоронці вчасно допомогли городянці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 10 серпня 2023 року, близько 14-ї години, екіпажу патрульних стало відомо, що про жінку, яка могла будь-якої миті зірватися та впасти з четвертого поверху.
 
Командир взводу Сергій Скоромний із напарником Олександром Куркіним за лічені хвилини дісталися на вказану адресу. Охоронці порядку миттєво зорієнтувалися та шляхом пошкодження дверей потрапили у приміщення.
 
Олександр Куркін одразу забіг у кімнату та схопив громадянку за руки. На допомогу поліцейському прийшли небайдужі мешканці та усі разом затягнули жінку у приміщення. Упевнившись у її безпеці, інспектори викликали медиків та до їхнього приїзду заспокоювали громадянку.
 
Дякуємо колегам за швидкі та професійні дії.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як патрульні Харкова допомогли травмованому песику.
 
 

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  допомога, врятування, харків
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