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10.08.2023  18:57   Дмитро Колонєй

У ХОВА розповіли, які навчальні заклади Харківщини планують застосувати змішану форму навчання

Заклади освіти Харківщини готуються до нового навчального року.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами директора Департаменту науки і освіти ХОВА Олексія Литвинова, остаточне рішення щодо формату роботи шкіл прийматимуть місцеві органи влади. Заклади вищої освіти також самостійно обирають форму навчання та інформують про це МОН України.
 
«Існує два основні критерії, які повинні бути враховані при підготовці до нового навчального року – це забезпечення безпеки і врахування думки всіх учасників освітнього процесу: батьків, учителів, дітей й адміністрації цих закладів», – підкреслив Олексій Литвинов.
 
Директор Департаменту науки і освіти ХОВА зауважив, що для організації змішаного формату навчання обов’язкова наявність в освітніх установах укриттів, які відповідають ДБН певної категорії.
 
За оперативними даними, які озвучив Олексій Литвинов, на сьогодні
  • 1,5% від загальної мережі закладів загальної середньої освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі: це 8 закладів Зачепилівської, 1 – Кегичівської та 2 – Сахновщинської ТГ, що охоплює більше 3 тис. учнів.
  • дистанційну форму навчання обрали більше 90% закладів  дошкілля, за виключенням 15 дитсадків у Лозівській ТГ та 3 приватних закладів у м. Харків.
  • планують змішану форму навчання 5 закладів вищої освіти: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, Харківський національний медичний університет.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що батьки, як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, самі вибиратимуть форму навчання для своєї дитини.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  школа, діти, харків, навчання
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