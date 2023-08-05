Вчені довели, що чай з цієї квітки запобігає розвитку діабету

Квітковий часй, який раніше вважався заспокійливим, може знизити рівень глюкози в крові і навіть запобігти розвитку діабету
Людям, що страждають діабетом другого типу, необхідно ввести в свій щоденний раціон відвар з ромашки, передає РЕДПОСТ. Але пити його слід без цукру.
Як показали дослідження, проведені фахівцями Університету в Аберистуите (Уельс) і Японії, цей напій не тільки знижує рівень глюкози в крові, але і здатний боротися з ускладненнями, які викликає діабет.
Зокрема, проведені експерименти підтвердили здатність ромашкового чаю боротися з такими ускладненнями, як сліпота, захворювання нирок, погіршення роботи нервової і серцево-судинної систем і гіперглікемія.
Комментариев: 0
День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
влажность:
давление:
ветер: