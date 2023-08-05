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05.08.2023  16:27   

Вчені довели, що чай з цієї квітки запобігає розвитку діабету

Квітковий часй, який раніше вважався заспокійливим, може знизити рівень глюкози в крові і навіть запобігти розвитку діабету

Чай з ромашки може запобігти розвитку діабету

Людям, що страждають діабетом другого типу, необхідно ввести в свій щоденний раціон відвар з ромашки, передає РЕДПОСТ. Але пити його слід без цукру.

Як показали дослідження, проведені фахівцями Університету в Аберистуите (Уельс) і Японії, цей напій не тільки знижує рівень глюкози в крові, але і здатний боротися з ускладненнями, які викликає діабет.

Зокрема, проведені експерименти підтвердили здатність ромашкового чаю боротися з такими ускладненнями, як сліпота, захворювання нирок, погіршення роботи нервової і серцево-судинної систем і гіперглікемія.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати лимонад по-турецьки.




 

Тэги:  здоров'я, чай
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