05.08.2023 16:27

Вчені довели, що чай з цієї квітки запобігає розвитку діабету

Квітковий часй, який раніше вважався заспокійливим, може знизити рівень глюкози в крові і навіть запобігти розвитку діабету





Людям, що страждають діабетом другого типу, необхідно ввести в свій щоденний раціон відвар з ромашки, передає РЕДПОСТ. Але пити його слід без цукру.



Як показали дослідження, проведені фахівцями Університету в Аберистуите (Уельс) і Японії, цей напій не тільки знижує рівень глюкози в крові, але і здатний боротися з ускладненнями, які викликає діабет.



Зокрема, проведені експерименти підтвердили здатність ромашкового чаю боротися з такими ускладненнями, як сліпота, захворювання нирок, погіршення роботи нервової і серцево-судинної систем і гіперглікемія.







