05.08.2023 16:14 Дмитро Колонєй
Підприємцям загрожують великі штрафи: дізнайтеся які саме та за що
Про повернення санкцій та перевірку усіх до кінця року поінформували у парламенті України.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ЕliteХpert, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в Україні 1 жовтня 2023 року повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів.
Наголошується, що йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій/програмні реєстратори розрахункових операцій/(РРО/ПРРО, «касовий апарат»).
Відповідний закон України набув чинності 1 серпня 2023 року.
Планові перевірки бізнесу відновлені поки що не у повному обсязі.
Кого будуть перевіряти
Перевірки стосуються наступних груп платників податків:
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горілка,
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тютюн,
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паливо,
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електроенергія,
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банківські й фінансові установи,
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гральний бізнес.
Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства».
Що стосується електронної акцизної марки, то вона запрацює з 1 січня 2026 року.
Тому що там задіяне складне програмне забезпечення та задіяні чималі інвестиції.
Розміри штрафів
Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень:
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перше порушення — 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями; друге
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наступні порушення — 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями.
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