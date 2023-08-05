05.08.2023 16:14 Дмитро Колонєй

Підприємцям загрожують великі штрафи: дізнайтеся які саме та за що

Про повернення санкцій та перевірку усіх до кінця року поінформували у парламенті України.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ЕliteХpert, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в Україні 1 жовтня 2023 року повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів.

Наголошується, що йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій/програмні реєстратори розрахункових операцій/(РРО/ПРРО, «касовий апарат»).

Відповідний закон України набув чинності 1 серпня 2023 року.

Планові перевірки бізнесу відновлені поки що не у повному обсязі.

Кого будуть перевіряти

Перевірки стосуються наступних груп платників податків:

горілка,

тютюн,

паливо,

електроенергія,

банківські й фінансові установи,

гральний бізнес.

Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства».

Що стосується електронної акцизної марки, то вона запрацює з 1 січня 2026 року.

Тому що там задіяне складне програмне забезпечення та задіяні чималі інвестиції.

Розміри штрафів

Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень:

перше порушення — 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями; друге наступні порушення — 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями.