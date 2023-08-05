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05.08.2023  16:14   Дмитро Колонєй

Підприємцям загрожують великі штрафи: дізнайтеся які саме та за що

Про повернення санкцій та перевірку усіх до кінця року поінформували у парламенті України.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  ЕliteХpert, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в Україні 1 жовтня 2023 року повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів.
 
Наголошується, що йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій/програмні реєстратори розрахункових операцій/(РРО/ПРРО, «касовий апарат»).
 
Відповідний закон України набув чинності 1 серпня 2023 року.
 
Планові перевірки бізнесу відновлені поки що не у повному обсязі.
 

Кого будуть перевіряти 

 
Перевірки стосуються наступних груп платників податків:
  • горілка,
  • тютюн,
  • паливо,
  • електроенергія,
  • банківські й фінансові установи,
  • гральний бізнес.
 
Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства».
 
Що стосується електронної акцизної марки, то вона запрацює з 1 січня 2026 року.
Тому що там задіяне складне програмне забезпечення та задіяні чималі інвестиції.
 

Розміри штрафів

 
Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень:
  1. перше порушення — 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями; друге
  2. наступні порушення — 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями.
 
Источник:   ЕliteХpert
 Тэги:  штрафи, касові апарати, бізнес
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