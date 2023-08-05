05.08.2023 13:25 Рита Парфенова

Рятівники Луганська гасили пожежу під Харковом

На Харківщині ліквідовано пожежу у житловому будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

4 серпня о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Мерефа.



Негайно за вказаною адресою було направлено місцевих рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону.



По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горять речі домашнього вжитку в одній із кімнат житлового будинку на площі 30 кв. м. Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено.



Пожежу локалізовано о 16:41 та ліквідовано о 17:16. Причини пожежі наразі встановлюють відповідні фахівці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники Харківщини вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.