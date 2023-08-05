Рятівники Луганська гасили пожежу під Харковом

На Харківщині ліквідовано пожежу у житловому будинку.
4 серпня о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Мерефа.
Негайно за вказаною адресою було направлено місцевих рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горять речі домашнього вжитку в одній із кімнат житлового будинку на площі 30 кв. м. Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено.
Пожежу локалізовано о 16:41 та ліквідовано о 17:16. Причини пожежі наразі встановлюють відповідні фахівці.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники Харківщини вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
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