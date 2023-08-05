Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 5 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,15 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 4 серпня.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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