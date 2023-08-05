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05.08.2023  11:01   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 4 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 77 вибухових предметів.

сапери ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 4 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,2 га території, з них 7430 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 9,1 км ліній електропередач і 10 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 77 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 156 саперів та 65 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3403 га території, 277 км автомобільних доріг, 2357 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 74 тис. 728 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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