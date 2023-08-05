05.08.2023 10:35 Рита Парфенова

Ворог обстріляв фермерське господарство на Харківщині: фото наслідків

Протягом минулої доби під вогнем російських окупантів перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Мала Вовча, Уди, Амбарне, Чернещина та інші.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, враслядок ворожих обстрілв пошкоджені будівля фермерського господарства та приватні будинки.



У селі Петропавлівка Куп'янського району військові рф поцілили у будівлю фермерського господарства.



Постраждалих серед цивільного населення немає.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.



За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.