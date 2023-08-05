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05.08.2023  10:14   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1136 повідомлень про правопорушення та події.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Упродовж доби 1011 мешканців Харківщини зателефонували на спецлінію поліції «102» з повідомленнями про події.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 11 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 5 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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