У Харкові прогнозують погіршення погоди

На неділю, 6 серпня, можливе різке погіршення погоди.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Повідомляється, що вдень 6 серпня по області та місту очікуються пориви східного вітру, 15 - 20 м/с. Це означає І рівень небезпечності, жовтий.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня у місті ясна погода, вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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