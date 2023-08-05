05.08.2023 14:49 Рита Парфенова

У Харкові прогнозують погіршення погоди

На неділю, 6 серпня, можливе різке погіршення погоди.



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Попередження про небезпечні метеорологічні явища повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Повідомляється, що вдень 6 серпня по області та місту очікуються пориви східного вітру, 15 - 20 м/с. Це означає І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня у місті ясна погода, вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися.