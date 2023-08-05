    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові прогнозують погіршення погоди
05.08.2023  14:49   Рита Парфенова

У Харкові прогнозують погіршення погоди

На неділю, 6 серпня, можливе різке погіршення погоди.


facebook.com/kharkivmeteo

Попередження про небезпечні метеорологічні явища повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Повідомляється, що вдень 6 серпня по області та місту очікуються пориви східного вітру, 15 - 20 м/с. Це означає І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня у місті ясна погода, вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися.

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня 04.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня 02.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 