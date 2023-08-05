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05.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня

Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+27°C (відчувається як +25°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+31°C (відчувається як +37°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно,  ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°…+27° (відчувається як +36°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо на світанку яскраво сяють зірки, це віщує дощ найближчими днями.
  • Сови голосно ухають — до похолодання найближчим часом.
  • Сильний туман увечері віщує теплу суху погоду.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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