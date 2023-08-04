04.08.2023 22:59 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, ​​по можливості).

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен весь день почуватиметься не у своїй тарілці. І це незважаючи на те, що багато справ можуть просуватися цілком непогано і без його участі самі собою. А ось все те, до чого Овну захочеться прикласти руку, виявиться під ударом: навіть найпростіша справа він здатний безнадійно зачинити. Коли спроба зварити каву перетворюється на проблему, це сигнал: краще розслабитись і нічого не робити взагалі. Втім, у цьому є й свої плюси – день надає Овну чудову нагоду відпочити.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Активність Тельця буде не завжди доречною – її результат може виявитися прямо протилежним тому, який він хотів отримати. Проте Телець здатний діяти енергійно навіть там, де краще було б відступити. Спроба влізти в чужі справи, «переламати» ситуацію через коліно та інші подібні неделікатні методи вирішення проблем можуть завдати Тельцеві шкоди. Щоб цього не сталося, зірки гороскопу радять йому знизити свою бурхливу діяльність до мінімуму.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам день може не найкраще позначитися на фігурі Близнюків: їм буде так складно хоч у чомусь собі відмовити! З'їсти шоколадку? Купити нові туфлі? Відповідь на такі питання для Близнюків одна: «Звичайно!». Вони будуть далекі від того, щоби економити на задоволеннях. Зірки гороскопу радять Близнюкам хоча б іноді згадувати про почуття міри, інакше їм нагадають про це схудлий гаманець та кілька зайвих кілограмів на стегнах.

Рак (22 червня – 23 липня)

День наділяє Рака величезними запасами прихованої енергії! Якщо вона вирветься на волю, то здатна розтрощити будь-яку перешкоду, якщо ж ні, то спокійно піде, як вода в пісок. Який із цих сценаріїв реалізується, залежить від того, яка ситуація складатиметься навколо Раку. Звичайний спокійний день не зможе розбудити його суперменське «Я». Зате якщо від Рака буде потрібно здійснити трудовий подвиг, він відчує в собі первісну силу, ніби всередині прокинувся справжній вулкан!.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Від Лева безглуздо вимагати самоорганізації та дисципліни: ці слова йому порожній звук. Можливо, він і хотів би внести в своє життя менше хаосу і більше порядку, проте між словами «хочу» і «можу» у нього лежить прірва, яку Лев не матиме сил подолати. Тож Леву нічого не залишається, окрім як прийняти себе таким, як є. Зірки гороскопу радять йому розслабитись і плисти за течією: вирішує не він, вирішують за нього.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Фантазія Діви запрацює на п'ятірку із плюсом! Особливо якщо обставини її підстьобують, вимагаючи від неї швидких та нестандартних рішень. У випадку ж, якщо думки Діви будуть текти самі по собі, вони ризикують відлетіти в надхмарні дали і вилитися у звичайні мрії. Так що для самої Діви краще, якщо життя поставить перед нею пару-трійку нерозв'язних завдань. Ламаючи голову над ними, Діва має шанс перевершити саму себе!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Не найкращий день для Терезів: дуже багато їх може дратувати і виводити з себе. Справи будуть просуватися з пробуксовками, оточуючі здатні демонструвати нерозуміння і ліньки… Втім, заради справедливості треба сказати, що Терези будуть незадоволені не лише іншими, а й самими собою. Тільки зібравши в кулак всю свою волю, вони зможуть змусити себе виконувати елементарні обов'язки – і то робитимуть це без фанатизму, абияк.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону може здаватися, що оточуючі знущаються з нього – настільки повільними, неорганізованими і некмітливими можуть виглядати у його очах. Протягом дня це дратуватиме Скорпіона, проте він готовий вміло приховувати своє роздратування доти, доки його не виведе з себе чийсь кричущий вчинок. Якщо таке станеться, оточуючим можна лише поспівчувати: випущений на волю гнів Скорпіона буде жахливий, як атомний вибух!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Досягнення Стрільця багато в чому залежатимуть від того, з якої ноги він підвівся з ліжка вранці. А точніше, в якому саме настрої він підвівся. Хоча його енергія не фонтанує на всі боки, проте, її запас дуже великий. А в яке русло буде спрямована вся ця могутня сила, залежить від позитивного чи негативного настрою Стрільця. Якщо він вибере позитив, то не пошкодує: за його допомогою він здатний творити чудеса!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу буде важко струсити з себе дрімоту! Але навіть вибравшись із чіпких обіймів сну, він навряд чи в терміновому порядку візьметься за справи. День схиляє Козерога до того, щоб зайнятися однією головною справою: неробством. Втім, зірки гороскопа обіцяють, що така приємна тактика йому не зашкодить. Подивіться фільм, пограйте у пасьянс, призначте приємну зустріч. Витратьте цей день із задоволенням і з толком, тобто винятково на себе!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій перебуватиме в режимі суворої економії – це стосується економії не лише грошей, а й життєвих сил. День не наділяє його активністю, навпаки – Водолій може відчувати занепад енергії, що не найкраще позначиться на його думках та справах. Саме тому оточуючим не варто намагатися спонукати його на якісь великі проекти. Розумніше зробити це іншим разом. Хоч би як Водолій намагався, у нього все одно навряд чи вдасться подолати свій стан.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть налаштовані використовувати найпростіший шлях до серця оточуючих, тобто гроші. Вони можуть виступити спонсором вечірки, спільного походу в кіно чи ще якогось заходу. При необхідності Риби навіть готові щедро поділитися своїми непотрібними речами або дати комусь гроші в борг. Втім, усе це вони сприйматимуть не як безглузді витрати, бо як вкладення капіталу. Вкладення у свій статус та повага людей, які знаходяться навколо.