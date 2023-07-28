28.07.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківської області є поранені

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Вчора ввечері, близько 21:15 ворог обстріляв село Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено 2 житлові будинки. Постраждало 5 людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями.

Чоловіки 84 та 75 років та жінки 65 та 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували.

Під вогнем були Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Фиголівка, Дворічна, Западне та інші населені пункти.

У селах Петропавлівка та Подоли Куп'янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі. У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оголосили підозру прибічниці ворога.