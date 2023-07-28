    
Главная Новини Харкова Суспільство Ігор Терехов провів першу зустріч з батьками школярів
28.07.2023  08:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів першу зустріч з батьками школярів

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 27 липня, зустрівся з батьками учнів Шевченківського району, щоб обговорити питання організації навчання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Захід пройшов у форматі відкритого діалогу. Батьки мали змогу висловити свої побажання та пропозиції щодо того, як має проходити навчання дітей під час війни.
 
Загалом участь в обговоренні взяли 130 батьків. Мер зазначив, що такі зустрічі пройдуть у всіх районах міста. 
 
 
«Я знаю, що є запит на офлайн. І я повинен на нього відреагувати. Повірте, залишити дистанційку нам би було набагато простіше, ніж зараз шукати варіанти, як організувати навчання дітей за партами. Ми не можемо дати відповідь вже сьогодні, що саме передбачатиме комбінований формат, але я впевнений, що немає нічого важливішого, ніж наша спільна комунікація, завдяки якій кожен матиме змогу поділитися своїм баченням освітнього процесу», - зазначив Ігор Терехов, звертаючись до батьків школярів.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що батьки харківських школярів обговорять організацію навчання.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, батьки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.07 Надзвичайні події На Харківщині виявили правопорушників 28.07 Суспільство Ігор Терехов привітав з Днем Української Державності 28.07 Надзвичайні події У Харківській області через окупантів сталася пожежа
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 