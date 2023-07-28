28.07.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів першу зустріч з батьками школярів

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 27 липня, зустрівся з батьками учнів Шевченківського району, щоб обговорити питання організації навчання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід пройшов у форматі відкритого діалогу. Батьки мали змогу висловити свої побажання та пропозиції щодо того, як має проходити навчання дітей під час війни.

Загалом участь в обговоренні взяли 130 батьків. Мер зазначив, що такі зустрічі пройдуть у всіх районах міста.

«Я знаю, що є запит на офлайн. І я повинен на нього відреагувати. Повірте, залишити дистанційку нам би було набагато простіше, ніж зараз шукати варіанти, як організувати навчання дітей за партами. Ми не можемо дати відповідь вже сьогодні, що саме передбачатиме комбінований формат, але я впевнений, що немає нічого важливішого, ніж наша спільна комунікація, завдяки якій кожен матиме змогу поділитися своїм баченням освітнього процесу», - зазначив Ігор Терехов, звертаючись до батьків школярів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що батьки харківських школярів обговорять організацію навчання.