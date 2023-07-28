28.07.2023 08:50 Віталій Хінєвіч
У Харківській області через окупантів сталася пожежа
Протягом доби з 27 липня по 28 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
О 12:08 надійшло повідомлення про пожежу, що сталась у селі Петропавлівка Петропавлівської громади внаслідок ворожого обстрілу. Снаряди влучили по відкритій території і підпалили суху траву, яка на момент прибуття рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини горіла на площі біля 1 га. О 12:58 пожежу вдалось ліквідували. Постраждалих немає.
Також о 08:00 рятувальники 12-ї ДРПЧ проводили обстеження селища Великий Бурлук, яке піддалось ворожим обстрілам напередодні. Виявлені пошкодження 6-ти приватних домоволодінь, 6-ти багатоквартирних будинків, навчального закладу та кафе. Постраждалих не виявлено.
Загалом за цей період було здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:
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10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена обстрілом ворога;
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1 – на перевірку після обстрілу;
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8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
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3 – на чергування;
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5 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав що, через ворожі обстріли Харківської області є поранені.
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