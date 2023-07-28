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28.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області через окупантів сталася пожежа

Протягом доби з 27 липня по 28 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 12:08 надійшло повідомлення про пожежу, що сталась у селі Петропавлівка Петропавлівської громади внаслідок ворожого обстрілу. Снаряди влучили по відкритій території і підпалили суху траву, яка на момент прибуття рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини горіла на площі біля 1 га. О 12:58 пожежу вдалось ліквідували. Постраждалих немає.
 
Також о 08:00 рятувальники 12-ї ДРПЧ проводили обстеження селища Великий Бурлук, яке піддалось ворожим обстрілам напередодні. Виявлені пошкодження 6-ти приватних домоволодінь, 6-ти багатоквартирних будинків, навчального закладу та кафе. Постраждалих не виявлено.
 
Загалом за цей період було здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена обстрілом ворога;
  • 1 – на перевірку після обстрілу;
  • 8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 3 – на чергування;
  • 5 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав що, через ворожі обстріли Харківської області є поранені.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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