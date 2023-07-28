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28.07.2023  09:10   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з Днем Української Державності


Ігор Терехов привітав з Днем Української Державності
«Дорогі харків’яни, українці! 
 
Вітаю вас з Днем Української Державності, який відзначається у День хрещення Київської Русі - України.
 
Хрещення назавжди змінило нашу історію. Саме тоді зросла роль нашої держави у міжнародних відносинах, почали розвиватися культура і наука. Як би наш ворог не хотів привласнити собі здобутки України, але історія все пам’ятає. Ми - народ з величним минулим, і саме на нашій землі стоїть Софійський собор - одне зі ста чудес світу, яке зберігає зв’язок поколінь. 
 
«Софія» означає «мудрість», і українці - справді мудрий, сильний духом та незвичайний народ, який протягом тисячоліть бореться за вільне майбутнє. Хай важка боротьба, яку ми ведемо зараз, приведе нас до остаточної Перемоги, щоб наш прапор і гімн майорів та звучав у кожному українському місті. 
 
Хай наша країна процвітає і розвивається, а ми для цього докладемо максимум зусиль, пам’ятаючи минуле та сміливо крокуючи в майбутнє».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, день української державності
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