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25.07.2023  19:56   Дмитро Колонєй

Від обстрілів ворога постраждали 11 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали 11 селищ Харківщини від обстрілів ворога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки.
 
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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