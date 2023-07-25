25.07.2023 19:56 Дмитро Колонєй

Від обстрілів ворога постраждали 11 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 липня 2023 року.