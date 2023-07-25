Від обстрілів ворога постраждали 11 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 липня 2023 року.
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Сьогодні не розраховуйте на дипломатичність – ані свою, ні оточуючих. Уникайте конфліктів, зіткнень і навіть обговорення будь-яких неоднозначних тем.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
25 липня відзначається народне свято Прокл Плакальник.
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