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25.07.2023  20:27   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники захистили зелені зони та тротуари від паркування автівок (фото)

На харківських вулицях та провулку встановлені протипаркувальні стовпчики.

Захистили зелені зони та тротуари від паркування автівок харківські комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Холодногірському районі встановили протипаркувальні стовпчики на

  • вул. Великій Панасівській;
  • вул. Іллінській;
  • пров. Різниківському.

Захистили зелені зони та тротуари від паркування автівок харківські комунальники

Захистили зелені зони та тротуари від паркування автівок харківські комунальники

Це було зроблено, щоб автовласники не паркувалися на тротуарах та зелених зонах.

Захистили зелені зони та тротуари від паркування автівок харківські комунальники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про комунальників, які у центрі міста прибирали берега річки Харків.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, харків
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