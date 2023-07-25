25.07.2023 20:27 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники захистили зелені зони та тротуари від паркування автівок (фото)

На харківських вулицях та провулку встановлені протипаркувальні стовпчики.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Холодногірському районі встановили протипаркувальні стовпчики на

вул. Великій Панасівській;

вул. Іллінській;

пров. Різниківському.

Це було зроблено, щоб автовласники не паркувалися на тротуарах та зелених зонах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про комунальників, які у центрі міста прибирали берега річки Харків.