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25.07.2023  20:57   Дмитро Колонєй

На Харківщині у нетверезої матері вилучили дитину

39-річна жінка на Харківщині зловживає спиртними напоями та не може забезпечити догляд за хлопцем.

Вилучили дитину у нетверезої матері поліцейські на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції під час рейду правоохоронці виявили факт 39-річну жінку, яка зловживає спиртними напоями та не може забезпечити належне виконання батьківських обов’язків   . Протягом року її вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.
 
Навіть під час візиту працівників поліції матір 9-річного хлопця знову перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не контролювала свою поведінку та не могла доглядати за дитиною належним чином. Поліцейські та соціальні працівники прийняли рішення про тимчасове влаштувати дитину до родичів.
 
Вилучили дитину у нетверезої матері поліцейські на Харківщині
 
Щодо жінки склали протокол про адміністративне правопорушення. 
Надалі буде вирішуватись питання щодо подальшої долі дитини.
 
Тэги:  діти, вилучення, харків
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