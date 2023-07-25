25.07.2023 20:57 Дмитро Колонєй

На Харківщині у нетверезої матері вилучили дитину

39-річна жінка на Харківщині зловживає спиртними напоями та не може забезпечити догляд за хлопцем.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції під час рейду правоохоронці виявили факт 39-річну жінку, яка зловживає спиртними напоями та не може забезпечити належне виконання батьківських обов’язків . Протягом року її вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Навіть під час візиту працівників поліції матір 9-річного хлопця знову перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не контролювала свою поведінку та не могла доглядати за дитиною належним чином. Поліцейські та соціальні працівники прийняли рішення про тимчасове влаштувати дитину до родичів.

Щодо жінки склали протокол про адміністративне правопорушення.

Надалі буде вирішуватись питання щодо подальшої долі дитини.