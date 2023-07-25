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25.07.2023  19:26   Дмитро Колонєй

Харківські учні стали призерами Міжнародного наукового турніру (фото)

Харківські школярі успішно виступили на престижних змаганнях фізиків у Пакистані.

Стали призерами Міжнародного наукового турніру харківські учні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, 5 школярів з двох ліцеїв Харкова вибороли срібні нагороди на Міжнародному турнірі юних фізиків, який проходив з 19 по 25 липня у Кохсарському університеті Муррі (Пакистан) - одного із найпрестижніших наукових змаганнь для школярів, яке проводиться вже 35 років у різних країнах світу.
 
Україну представляла збірна команда харківських школярів:
  • від Харківського ліцею №161 «Імпульс» - випускник Іван Бортновський, одинадцятикласники Анна Бєляєва та Антон Бухтатий,
  • відХарківського фізико-математичного наукового ліцею №27 - дев'ятикласник Кирило Владико та випускник Микита Кирпичов.
Стали призерами Міжнародного наукового турніру харківські учні
 
Стали призерами Міжнародного наукового турніру харківські учні
 
Команда «Момент імпульсу» шостий рік поспіль повертається додому з медалями. Цього року серед 14 команд-учасниць харків'яни вибороли срібні нагороди. Команда змогла в онлайн-форматі якісно підготуватися до змагань, незважаючи на відстань, що відділяла учнів, які перебувають у різних країнах через війну в Україні.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, конкурс, харків, фізика
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