24.07.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківщина поранено жінку та пошкоджено будинки

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по селу Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала жінка 70 років. Госпіталізації не потребувала.

У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено 2 приватні будинки. У місті Куп’янськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства.