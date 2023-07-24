Через ворожі обстріли Харківщина поранено жінку та пошкоджено будинки

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
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Заплановані сьогодні справи навряд чи вдасться закінчити. Весь день у вас виникатиме спокуса заплющити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чимось приємним.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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