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24.07.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківщина поранено жінку та пошкоджено будинки

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по селу Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала жінка 70 років. Госпіталізації не потребувала.
 
У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено 2 приватні будинки. У місті Куп’янськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог готує нові удари по енергетиці України.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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