24.07.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили правопорушників

На 1231 повідомлення оперативно відреагували поліцейські Харківщини упродовж доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3900 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Працівники полку поліції особливого призначення викрили 52-річну жінку, яка порушила правила торгівлі тютюновими виробами. Порушниця у селищі Куп’янськ-Вузловий продавала цигарки без марок акцизного збору. Щодо жінки складено протокол за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У селі Качалівка поліцейські виявили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли Харківщина поранено жінку та пошкоджено будинки.