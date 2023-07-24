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24.07.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили правопорушників

На 1231 повідомлення оперативно відреагували поліцейські Харківщини упродовж доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3900 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили  громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.
 
Працівники полку поліції особливого призначення викрили 52-річну жінку, яка  порушила правила торгівлі тютюновими виробами. Порушниця у селищі  Куп’янськ-Вузловий продавала цигарки без марок акцизного збору. Щодо жінки складено протокол за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
У селі Качалівка поліцейські виявили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли Харківщина поранено жінку та пошкоджено будинки.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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