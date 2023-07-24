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24.07.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині виникла пожежа на території приватного домоволодіння

Займання сталося на території приватного домоволодіння у селі Макариха.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
22 липня о 19:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Макариха.
 
Негайно за вказаною адресою було направлено місцевих рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону. 
 
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горить літня кухня на площі 40 кв. м. Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 20:20 та ліквідовано о 21:05. 
 
Причини пожежі наразі встановлюють відповідні фахівці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 липня по 24 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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