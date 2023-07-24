24.07.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Пожежа та підрив авто на міні у Харківській області: оперативна інформація від ДСНС на ранок 24 липня

Протягом доби з 23 липня по 24 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Об 11:50 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території приватного сектору у с. Кучерівка, яке вкотре було обстріляне ворожою авіацією. Виявлені пошкодження житла та надвірних забудов на території 12-ти приватних домоволодінь. Одна місцева мешканка отримала порізи від розбитого скла, від госпіталізації відмовилась.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також о 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля с. Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Його особа встановлюється.

Загалом за цей період було здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку після ворожих обстрілів;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – на чергування;

5 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.