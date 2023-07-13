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13.07.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області поліцейські виявили правопорушників

1088 заяв від мешканців Харківщини отримали та опрацювали поліцейські упродовж доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Правоохоронці склали 5 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожий обстріл у Харківській області виникла пожежа.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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