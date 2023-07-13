13.07.2023 09:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області поліцейські виявили правопорушників
1088 заяв від мешканців Харківщини отримали та опрацювали поліцейські упродовж доби.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Правоохоронці склали 5 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що через ворожий обстріл
у Харківській області виникла пожежа.
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