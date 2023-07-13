13.07.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

Випадки захворювання на COVID-19 продовжують виявляти в Харківській області

За весь період пандемії COVID-19 по області зареєстровано 322 575 лабораторно підтверджених випадків, з них 314 913 хворих одужало.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За висновками ВООЗ епідемія COVID-19 у світі продовжується, просто зменшилась її інтенсивність. За останній тиждень у світі зареєстровано 168 668 нових випадків.

В Україні за останній тиждень захворюваність знизилась на 9,8%. В Харківській області за період з 1 липня по 07 липня зареєстровано 57 випадків захворювання проти 110 за попередній тиждень. Серед населення продовжує циркулювати штам Омікрон.

«Кожний переносив захворювання по-різному – хтось у досить легкій формі, а хтось і дуже важко, надовго залишившись після одужання з наслідками перенесеного захворювання. Важкий перебіг міг привести до летального випадку. В Харківській області зареєстровано 7404 померлих, з них 7 дітей та 113 медичних працівників»,- зазначили у ХОЛЦ.